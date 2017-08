Politsei tagab Weekendi festivalil turvalisust nii maal kui merel

Täna algab Pärnu rannas muusikafestival, mis kahekordistab nädala lõpuks suvepealinna elanikkonda. Sarnaselt varasematele aastatele on sel ajal Pärnus näha tavapärasest rohkem politseinikke, kes hoolitsevad avaliku korra eest, rahustavad liiklust ja aitavad tagada piduliste ning elanike turvalisust.

Nädalavahetuseks tulevad Pärnusse appi kolleegid teistest prefektuuridest, abipolitseinikud ning Sisekaitseakadeemia politseikadetid. Neljapäevast laupäevani rahustavad maanteedel ja Pärnu linnas liiklust Põhja prefektuuri liikluspolitseinikud.

Rahvusvahelise külastajaskonna abistamiseks on linnatänavatel patrullivate korrakaitsjate seas ametivendi Lätist, Soomest ja Leedust. Tänavu võib varasematest enam näha linnas politseikoeri. Pea kõikide jalgsi patrullivate politseiametnikega on koos koerajuht teenistuskoeraga. Pärnu lahes hoiab veel toimuval silma peal Politsei- ja piirivalveameti laevastiku alus.

Pärnu politseijaoskonna juhi Andres Sinimeri sõnul on ettevalmistused festivaliks kestnud kuid. "Varasemate aastate kogemus näitab, et kõige rohkem tekitavad inimestes segadust liikluspiirangud. Soovitame kindlasti tulla peole ühistransporti kasutades, sest linnas on parkimiskohtadega kitsas ning paljud tänavad festivaliala vahetus läheduses on ajutiselt sõidukitele liikumiseks suletud. Varasematel aastatel oleme pidanud teisaldama mitmeid sõidukeid, mis takistavad liiklust. Samuti võivad vales kohas sõitvad autod olla ohuks jalakäijatele, keda liigub sel ajal linnas tavapärasest enam," rääkis Sinimeri.

Kuna linnas on kordades rohkem inimesi kui tavapärasel nädalavahetusel, võivad taksoteenuse hinnad kunstlikult kõrged olla "Kui otsustate kasutada taksoteenust, soovitame kvaliteetse teenuse saamiseks ja ebaausalt kõrge tasu vältimiseks veenduda, et taksol on plafoon, taksomeeter, hinnakiri ja printer ostutšeki jaoks. Kui sõidukis puudub teenindajakaart, taksomeeter ei ole sisse lülitatud või on rikkis ning taksojuht ei saa tagada kviitungit, on kliendil õigus maksmisest keelduda," selgitas politseijaoskonna juht.

Politseijuhi sõnul muutub linnapilt neil päevil oluliselt. "Palume kohalikel elanikel ja festivali külastajatel olla üksteise suhtes hoolivad. Pidulised võiksid arvestada kohalike inimeste elurütmiga, seda eriti kontsertide lõppedes, mil suured rahvamassid linnapeale lähevad. Linlastelt ootame aga mõistvat suhtumist festivalikülastajatesse, sest üritust peetakse vaid kord aastas. Kui näete hädasolijat, helistage koheselt hädaabinumbril ja pakkuge võimalusel abi," lisas ta.

Festivali ajal jälgib politsei linnas ning festivalil toimuvat ööpäevaringselt linna turvakaamerate abil. Patrulltegevustesse on kaasatud Politsei- ja piirivalveameti droon.

Ka tänavu on festivalialal avatud politseitelk, kuhu inimesed kaotatud asjade tagasisaamiseks pöörduda saavad. Leitud esemete kohta saab informatsiooni telefoninumbritelt +372 444 6500 või +372 5308 6177. Kõik politseini jõudnud leiud pildistatakse üles ning postitatakse reaalajas Lääne prefektuuri Facebooki ürituse lehele.