Politsei: suviti kaotab liikluses elu keskmiselt 15–20 inimest

Pilt on illustratiivne

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul korduvad suviti sirgetel ja hea nähtavusega teedel teelt välja sõitmised ja elu kaotab keskmiselt 15–20 inimest.

Tikerpe rääkis Delfile, et mullu sai suveperioodil ehk 1. juunist 31. augustini surma 17 inimest, 2016. aastal 19, 2015. aastal 21 ning neli aastat tagasi 22 liiklejat.

Tikerpe sõnul muutuvad autod paremaks ja head liiklustingimused loovad võltsturvatunde, mistõttu ületataksegi lubatud sõidukiirust. "Maanteedel tundub inimestele normaalne, et lubatud kiiruse 10-20 km/h võrra ületamine ei ole ohtlik. Kui aga olukord teel ootamatult muutub, siis annavad liigsed kilomeetrid tunnis kiirust kohe tunda," märkis ta.

Noortega juhtunud õnnetustel on Tikerpe hinnangul suur roll sellel, kuidas nad grupis käituvad. Noor võib üksinda sõita rahulikult, kuid seltskonnaga sõites on vaja enda väheseid oskusi demonstreerida. "Tean ka juhtumit, kus taga istunud neiud ütlesid noormehele, et ta vähendaks hoogu, kuid ta käitus vastupidiselt. Tulemuseks oli õnnetus, kus hukkus kaasreisija," märkis Tikerpe.

Tikerpe ütles et inimesed leiaksid võimaluse kihutada ka siis, kui katta kõik maanteed tihedalt patrullidega. Liiklusjärelevalve kõrval peab politsei tegelema ka ennetusega, et raskeid tagajärgi ära hoida.