Politsei soovitab uusi dokumente veebi kaudu tellida: järjekorrad on tõesti väga pikad

Praegu on kõigis politsei ja piirivalveameti teenindussaalides hirmsad järjekorrad, inimesed ootavad tundide kaupa võimalust uusi dokumente tellida või kätte saada. Järjekorras seismise asemel tuleks dokument veebist ära tellida.

„Hetkel on tõepoolest järjekorrad pikad kõikides meie teenindussaalides,“ tunnistas Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik. „Üheks põhjuseks on suur hulk aeguvaid dokumente. Sel aastal aegub ligikaudu 200 000 Eesti kodaniku ID-kaarti ja 150 000 passi,“ selgitas ta. Pealegi on suviti inimestel rohkem aega reisimiseks ning tullakse enne reisi dokumente vahetama.

ID-kaardi taotlejad saavad järjekorda vältida, kui esitavad taotluse veebis. Leheküljel etaotlus.politsei.ee saab dokumendi taotleda loetud minutitega. E-keskkonna teeb lihtsaks ja mugavaks asjaolu, et enamus välju on juba automaatselt täidetud. Keskkonda saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID ja pangalingiga.

Kui võimalik, lükake edasi

Inimesed, kes lähevad ID-kaarti, passi või muud dokumenti teenindussaali taotlema, peavad varuma aega ja kannatust, hoiatab politsei. „Kui dokumendivahetus pole pakiline, siis võiks seda edasi lükata. Järjekorda võib saada vältida, kui broneeritakse aeg nii dokumendi taotlemiseks kui ka sellele järele tulemiseks. Aega saab broneerida kuni kolm kuud ette,“ kirjeldas Seiko Kuik võimalusi olukora leevendamiseks.

Teeninduses kuluvat aega saab vähendada, kui taotleja võtab ühes juba varasemalt valmis tehtud nõuetekohase foto või saadab selle digitaalselt aadressile ppa@politsei.ee

PPA saadab inimestele 90 päeva enne dokumendi kehtivusaja lõppu teavituse Eesti.ee elektronpostiaadressile ja et teavitus kindlasti adressaadini jõuaks, peaks sealne meiliaadress olema suunatud postkasti, mida reaalselt kasutatakse. Vähemalt 30 päeva enne vana dokumendi kehtivusaja lõppu tuleks hakata taotlema uut dokumenti. Dokumente väljastatakse 30 päeva jooksul alates selle menetlusse võtmisest.