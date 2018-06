Politsei saab iga nädal vähemalt ühe kadumisteate täiskasvanu kohta, kes lahkus omal soovil ning politsei abi tegelikult ei vaja

Ottomar rääkis Defile, et enamik selliseid otsinguid hõlmavad noorukeid, kes jooksevad koduste probleemide tõttu ära, kuid tulevad peagi tagasi. Vähem, kuid siiski suurenevas trendis, on sarnased juhtumid täiskasvanutega. Võib öelda, et politsei saab keskmiselt iga nädal vähemalt ühe kadumisteate täiskasvanu kohta, kes lahkus omal soovil ning politsei abi tegelikult ei vaja," lisas Virk.

Virk selgitab, et reeglina lahenevad sellised kadumisjuhtumid päeva või paariga ja kui politseil on otsinguteks piisavalt infot, siis nende lahendamiseks avalikkust ei kaasata. Harvematel juhtudel võivad otsingud olla pikemadki. "Kuni selleni välja, et lähedane on lahkunud välismaale ega kavatsegi lähedastele sõna saata või naasta."

Ottomari sõnul on levinud valearusaam, et kadunud isikust võib teatada, kui on möödas 24h tundi. "Kui on kahtlus, et inimene on hädas, tuleb seda teha aga kohe," ütles Virk. "Politsei alustab tööd info kogumisega, uurib oma andmebaasides olevaid märkmeid, kogub juhtlõngu lähedastelt, tuttavatelt, ka näiteks naabritelt ja tööandjalt," lisas ta.

Ta kinnitab, et olulisemat infot saab enamasti lähedastelt, kuid viimased võivad otsimist pahaaimamatult ka takistada, kui ei julge avameelselt rääkida kadumisele eelnenud sündmustest, sealhulgas tülidest. Politsei kasutab ka valvekaamerate abi, uurib sotsiaalmeedia ja telefoni kasutust, positsioneerib kadunu asukohta. Vajadusel käivitatakse otsingud maastikul ning kaasatakse vihjete saamiseks kogu avalikkus.

Kui otsitav nii soovib, siis politsei tema asukohta lähedastele ei avalda. Olulisim on käimasolevate otsingute juures, et kui ta politsei abi ei vaja, tuleks sest korrakaitsjatele esimesel võimalusel sõna saata. Nii saab politsei saata oma jõud tegelike abivajajate juurde.