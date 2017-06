Politsei remmelga mahavõtmisest: pidime sekkuma, kuna läbirääkimistest polnud kasu

"Läbirääkimised on jõudnud suluseisu ja osapooltel on ootus oma õiguspärase tegutsemise jätkamisele," põhjendab Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine tänast sekkumist remmelga juures.

Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine ütleb, et korrakaitsjad selgitasid hõberemmelgat kaitsvatele inimestele korduvalt, et nad viibivad ehitusala keelutsoonis. "Neile on selgitatud, kuidas plaanitakse jätkata ehitustöödega ning miks selleks tuleb ala vabastada. Samal ajal kannatab tööde tellija iga päev rahaliste kahjude all."

Ta lisas, et peale selle, et nad on omavoliliselt keelualasse tunginud, on ka linnaruumis telkimine, lõkke tegemine ja ehitusalal viibimine on avaliku korra rikkumised. Korrakaitseseadusest lähtuvalt on politseil kohustus sekkuda.

"Sõnad on politseinike peamised töövahendid. Olukorda on püütud lahendada huvigruppide ja töö tellijate ning töövõtjate omavaheliste kokkulepete teel. 16. juunil tegime puukaitsjatele ettekirjutuse ala vabastada ning ka ettekirjutuse järgselt andsime neile päevi lahkumiseks. Möödunud nädalal kutsusime kokku ehitaja, linnaamentikud ning Keskkonnaameti ja ministeeriumi esindajad, et koos veelkord läbi rääkida võimalused olukorra lahendamiseks jõudu kasutamata. Hoog on maha võetud ning selgitatud, kas raieluba kehtib ja millised on selle vaidlustamise võimalused," märkis ta. "Läbirääkimised on jõudnud suluseisu ja osapooltel on ootus oma õiguspärase tegutsemise jätkamisele. Tööde tellijale tekitatud kahju suureneb iga päev, mil ehitustööde jätkamine venib. Politsei peab kaitsma nende inimeste vara, kellel selleks õiguspärane ootus on."

Ta lisas, et puu langetamisel on oht inimestele, sest maha tuleb võtta suuremahuline puu ning selle käigus võivad lähedal viibivad inimesed viga saada. "Puu mahavõtmiseks valiti varahommikune aeg, et ümbruses viibiks võimalikult vähe inimesi, kes võivad ohtu sattuda. Sündmuse lahendamisse kaasati just läbirääkijad, kes töötavad selle nimel, et puukaitsjad vabatahtlikult puu otsast alla tuleksid ning et politsei ei peaks nende suhtes kasutama sundi."