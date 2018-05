Politsei pole ahistamisskandaali sattunud Igor Mangi suhtes uusi avaldusi saanud

Politsei polnud täna lõunaks ahisstamisskandaali sattunud astroloog Igor Mangi suhtes ohvritelt uusi avaldusi saanud, seega on avaldusi endiselt vaid üks.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et Mang on praeguse seisuga politseisse välja kutsutud, kuid midagi täpsemat ei ole menetluse kohta võimalik öelda.

Delfi kirjutas juba eelmisel kolmapäeval, et Mangi ebasündsa käitumise pärast esitati politseile avaldus. Põhja prefektuurist kinnitati neljapäeval, et Mangi suhtes alustati väärteomenetlus. Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas ütles, et hetkel ei saa nad menetluse täpsemaid asjaolusid kommenteerida. "Küll aga saan kinnitada, et meile on laekunud üks avaldus ning selgitame alustatud väärteomenetluse raames, kas teos esineb süüteo tunnuseid."

Väärteomenetlus käib seksuaalse ahistamise paragrahvi põhjal. Karistuseks on selle eest nähtud rahatrahv kuni 1200 eurot või arest.