Politsei Pirita vandaalidest: Torusiilipomme võisid loopida lapsed, koerte mürgitamise kohta info puudub

Teisipäeval kirjutas Delfi, kuidas Pirita elanikud on hädas vandaalidega, kes mürgitavad lemmikloomi ja loobivad maju ja sõidukeid torusiilipommidega. Politsei sõnul ei ole vandaale veel tabatud, kuid seni kogutud info viitab ohtlikele lastetempudele.

"Vanematel pole alati võimalik kontrollida, millega laps tegeleb, kuid kodukeemia ohtlikkusest tuleb lastele rääkida. Ja kui midagi sellist on torusiiliga juba toime pandud, siis on iga vanema kohustus veel kord selgitada, miks see ohtlik on," ütles Ida-Harju jaoskonna piirkonnavanem Margarita Ingel.

"Torusiiliga mängimine seab ohtu nii selle käitleja kui ka lähedal asuvate inimeste tervise ja vara. Keemilise reaktsiooni tulemusena võivad kahjustada saada käed ja nägu ning ka nägemine," lisas ta.

Politsei palub inimestel, kes näevad korda rikkuvaid noorukeid, sellest koheselt teada anda numbrile 112.

Sotsiaalmeedias levis ka postitus, kus kirjeldati Teletorni lähistel rotimürgi-taolise aine leidmist, kuid Ingeli sõnul pole hetkel põhjust arvata, et tegemist oleks kellegi pahatahtlikkusega.

"Kergliiklusteede ja aedade juurest leiti sinakaid tablette ning seda seostati kui kellegi sooviga koduloomi mürgitada. Politseile ei ole teada üheski juhtumist, kus kellegi lemmik mürgistuse saanud. Igal juhul kontrollime meieni laekunut infot ning soovitame koeraga jalutades olla tähelepanelikud asjade osas, mida neljajalgne võib süüa. Jälgige ka, et teie koduaeda pole visatud kahtlaseid aineid või esemeid," teatas Ingel.

Kui teil on lemmiklooma mürgitamise kahtlus, palub politsei sellest koheselt teavitada, helistades hädaabinumbrile 112. "Kui politsei saab teate tükk aega pärast juhtunut, siis on tõendite kogumine väga keeruline," selgitas Ingel.