Politsei pidas kinni Tallinna Linnatranspordi AS-i neli juhtivtöötajat, küsimus on riigihangete seaduse rikkumises ja altkäemaksus

Täna pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni Tallinna Linnatranspordi AS-i neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises.

TLT pressiesindaja Urmas Tooming vastas Delfi küsimusele, kas vastab tõele, et ettevõttes on käimas läbiotsimine, vaid "Ei kommenteeri". Küsimusele, miks ta ei kommenteeri, keeldus Tooming vastamast ja soovitas pöörduda TLT juhi Enno Tamme poole.

Tamm vastas Delfile, et ei saa praegu rääkida, sest tal on nõupidamine, mis kestab veel paar tundi.

Hetkel on kinni peetud juhatuse liige Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink.

Kriminaalmenetluse tähelepanu keskmes on kasutatud busside ostmise hanked alates 2012. aastast. Ühele juhtivtöötajale heidetakse samuti ette suures ulatuses altkäemaksu võtmist ajavahemikul 2012-2017 selle eest, et kindlad ettevõtted saaks eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimise käigus. Altkäemaksuna saadud vara maht küündib kokku 2 miljoni euroni.

Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega Tallinna Linnatranspordi AS-le.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul peaksid asutused, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused pöörama erilist tähelepanu teenuste ja kaupade soetamisel võimalikule pettusele ning tegema kõikvõimaliku korruptsiooniriski maandamiseks. „Asutusesisene kontroll aitab muuta kaupade ja teenuste soetamise läbipaistvaks ja ausaks ning vähendaks töötajate ebaausa käitumise võimalust. Kui varade väärkasutamise vältimiseks on loodud turvaline keskkond, siis see vähendab ebaausat tegevust. Rikkumiste ärahoidmiseks soovitame juhtidel hoida hangetel ja suuremahulistel ostudel täiendav kontroll peal, mis välistaks vahendite ebaotstarbekat kasutamist ja kellelegi ebaausa tulu toomist,“ sõnas Ombler. Ombleri sõnul on kokkuvõttes see nii asutusele kui ka tarbijale kallim, kui ausal teel riigihangete läbiviimine.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et tegemist on esimeste avalike menetlustoimingutega kriminaalasjas, mis alustati eelmisel suvel. „Tänaseks oleme kogunud piisavalt tõendeid, et kuriteos kahtlustatavana kinni pidada seitse meest. Neist kahe osas plaanib prokuratuur taotleda kohtult ka vahistamist,“ selgitas eriasjade prokurör Kivioja.

Kriminaalmenetlust juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur ja viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.