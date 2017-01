Politsei pidas kinni seitsmiku, keda kahtlustatakse suuremahulises vilja väljapetmises

Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval Tartus kinni seitsmeliikmelise grupi, keda kahtlustab vilja väljapetmises talupidajatelt.

Grupi arvel on alates 2013. aastast vastavalt kogutud tõenditele on üle kümne kuriteoepisoodi. Kuut meest ja üht naist on varem ka kelmuste eest karistatud, vahendasid ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Varifirmade kaudu petsid kelmid talunikelt üle Eesti vilja välja, jätsid selle eest maksmata ning müüsid vilja edasi kokkuostjatele.

Talunikele tekitatud kahju ulatub 300 000 euroni. Politsei palub petta saanud talunikel võtta ühendust politsei vihjetelefonil või meili teel.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht tuletas meelde, et magus jutt, soodsad hinnad ja eriti head pakkumised, mida võidakse tehingute puhul välja pakkuda, peaks kahtlust äratama.