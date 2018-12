Politsei pidas kinni 12 narkodiilerit, nende seas kaks alaealist

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnul tõid reidid ilmekalt esile probleemi, milleks on alaealiste seotus narkootikumide ostmise ja müümisega. „Pidasime kinni kaks alaealist noormeest, kes tegelesid narkootikumide edasimüümisega,“ sõnas Juuse, kelle sõnul viitab see ühiskonnas nõrgale kohale. „Narkootikumide müümine ja tarvitamine ei tohi olla noore inimese jaoks raha teenimise viis ega vaba aja veetmise võimalus. Need on keelatud ainete nimekirjas, et säästa inimeste tervist ja elusid.“ Politseinikud kontrollisid ka 17 narkootikume ostma tulnud inimest, kellest 13 olid narkojoobes, neist omakorda kaks alaealised.

Politseiline tegevus oli planeeritud kolmele õhtule. Reidid toimusid maakondade suuremates linnades, Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Rakveres ja Tapal.

Juuse sõnul oli eesmärgiks tõkestada just tänavadiilerite tegevust. „Kuritegelikus ahelas on nad nö viimane lüli, aga just nende kaudu jõuavad need ohtlikud ained tänavatele ja inimesteni. Piltlikult öeldes tahtsime tänavad enne pühi ainetest puhtamaks teha ja seda turgu veidi raputada. See meil ka õnnestus.“