Politsei paneb kaubanduskeskustesse püsti ID-kaardi uuendamise punktid

ID-kaardi uuendamise ärevus on Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindusbüroodes tekitanud vähemalt pooleteise tunnised järjekorrad.

Politseipäeva raames, 12. novembril paneb PPA Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus püsti täiendava võimaluse selleks, et inimesed saaksid uuendada oma ID-kaartide sertifikaate.

„Me vaatame selle põhjal kuidas see asi läheb ja õnnestub. Kui see õnnestub, siis me jätkame nädalavahetuseti just sellistes kohtades, kus on rohkem rahvast,“ rääkis PPA arenduse osakonna büroojuhi Margit Ratnik.

Inimesed on viimastel päevadel suurte hulkadega pöördunud just PPA teenindusbüroodesse, et oma Id-kaardi sertifikaate uuendada ning tekitanud nii pikad järjekorrad. Ratnik rõhutab, et esmajärjekorras tuleks proovida uuendusi teha ise kodus kauguuendamise teel.

„Teenindustes olukord ei ole hea. Ootejärjekorrad on väga pikad, Tallinnas on need teeninduspunktides vähemalt poolteist tundi. Tegelikult kui inimesed ei vaja ID-kaarti elektroonselt ehk ei kasuta seda digitaalseks allkirjastamiseks, siis ei ole neil inimestel vaja kiirustada. ID-kaart töötab füüsilise dokumendina edasi, samuti ka kliendikaardina. Probleem on neil inimestel, kellel on kindlasti vaja e-teenustesse sisse logida ja digiallkirja anda,“ ütles Ratnik.

Tema sõnul näitab viimaste päevade statistika, et märksa populaarsemaks on muutunud ka mobiili-ID taotlemine. Kui tavapäraselt tehakse umbes sadakond taotlust päevas, siis viimastel päevadel on taotluste arv küündinud üle 800.

Tavapäraselt eeldab mobiili-ID aktiveerimine ka ID-kaardi kasutamist, ent kui riik peaks otsustama ohuhinnangust lähtuvalt ID-kaartide sertifikaadid sulgeda, pole kasutajatel seda võimalik teha. PPA on aga loonud lahenduse, mis võimaldab nendel inimestel, kelle ID-kaart enam digitaalselt ei toimi, teha mobiili-ID käivitamiseks vajalikke protseduure ka PPA teenindusbüroodes.