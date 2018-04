Politsei palub abi 68-aastase Ivani leidmisel

Narva politseijaoskond palub abi 68-aastase Ivani asukoha kindlakstegemisel. Eakas mees lahkus oma kodust Narvas Kangelaste prospektil ja pole siiani tagasi tulnud.

Ivan lahkus kodust juba 28. märtsil, kuid kuna mees on varem sarnaselt kodust lahkunud ja mõne aja möödudes tagasi tulnud, ei pöördunud tema lähedased kohe politsei poole. Politsei sai teada mehe kadumisest eelmisel nädalal. Selle järel kontrollisid politseinikud kohti, kus mees tavatseb käia, näiteks, Narva sadama ala, raviasutusi ja suhtlesid ta tuttavatega. Mehel oli kaasas mobiiltelefon, kuid see on välja lülitatud. Politseil ei ole samuti infot selle kohta, et mees võinuks Eestist lahkuda.

Kuna esialgsed otsingud ei ole tulemust andnud, palub politsei inimeste kaasabi Ivani asukoha kindlakstegemisel. Ivanil oli seljas must jope, jalas sinised teksad ja peas villane hall müts. Ta on umbes 178 cm pikk, kõhna kehaehitusega, tal on hallid juuksed.

Politsei palub kõikidel inimestel, kes on näinud Ivani pärast 28. märtsi või kel on infot mehe võimaliku asukohta kohta, anda sellest teada politseile, helistades numbrile 112 või kirjutades aadressile ida.vihje@politsei.ee.