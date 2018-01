Politsei palub abi 45-aastase Signe leidmisel, kes lahkus esmaspäeval kodust Rapla maakonnas Aespa alevikus ja pole siiani tagasi tulnud.

Lähedased said Signega viimati suhelda 8. jaanuaril telefonitsi kella 13 paiku, kuid pärast seda ei olnud enam võimalik naisega kontakti saada.

Naisel on kaasas mobiiltelefon, politsei püüdis selle asukohta selgitada. Naise auto leiti Harjumaalt Kiisalt.

“Politseinikud on suhelnud Signe lähedastega, üheskoos oleme kontrollinud erinevaid kohti, kus naine võis viibida, praegu tegeleb otsingutega ka PPA lennusalga helikopter,“ rääkis Rapla politseijaoskonna välijuht Veigo Vilbas.

„Palume inimesi, kes on näinud Signet alates kella 13 esmaspäeval, anda sellest politseile teada numbril 112. Inimese leidmisele võib kaasa aidata iga teade.“

Signel on seljas kirju jope (roosa-valge-punane), jalas on tumedad teksad ja helepruunid saapad. Ta on umbes 165-170 cm pikk, keskmise kehaehitusega. Signe käib tavaliselt ilma mütsita, tal on õlgadeni punakaspruunid juukse patsis.

Kõigil, kel on infot fotol kujutatud naisest, palume sest teada kohe anda numbril 112.