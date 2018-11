Politsei otsis Elvas kadunud 14-aastast Emma-Mariet

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et politsei oli ühendust võtnud hulga noorukitega, kellelt tüdruku ja tema võimalike viibimiskohtade osas lisainfot hankida.

Pärast südaööd kinnitati, et neiu leiti. "Politsei on siiralt liigutatud sellest, kui paljud inimesed noore neiu leidmisele kaasa aitasid ja vihjeid jagasid. Kõiki neid kontrolliti järjepanu, et laps üles leida ning veenduda, et temaga on kõik korras. Üks politseile jagatud vihjetest viis korrakaitsjad südaöö paiku ka otsitava neiuni. Temaga on kõik korras, juhtumiga tegelevad edasi noorsoopolitseinikud," ütles politsei operatiivjuht.