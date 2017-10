Politsei otsib Võrus kadunud 56-aastast Avot

Politsei palub kaasabi selgitamaks Võru linnas oma kodust lahkunud terviseprobleemidega 56-aastase Avo asukohta.

Lähedased olid telefonitsi Avoga kontaktis eile kella 16 paiku, mil ta oma kodus üht saabuvat pakki ootas. Õhtupoolikul, mil pere koju jõudis, oli Avo kodust teadmata suunas lahkunud. Terviseprobleemidega mehe asukoha kiire tuvastamine on oluline, sest ta tarvitab igapäevaselt ravimeid, mis ta kodust lahkudes maha jättis ja milleta võib ta hätta sattuda. Paraku ei ole võimalik mehelt endalt vahetult uurida, kas ta politsei abi vajab, sest ka mobiiltelefoni jättis ta kodust lahkudes maha.

Eile hilisõhtul ning öösel kontrollisid lähedased ühes politseinikega mehe koduümbrust, metsa ning teid, kus Avo enamasti liigub. Samuti veenduti ühiselt, et haiglas ega teadaolevate sõprade-tuttavate juures teda ei ole. Kahjuks ei andnud öised otsingud tulemust ning töö lisainfo kogumisel ja mehe asukoha tuvastamisel jätkub.

Avo on umbes 175 cm pikk. Ta on kõhna kehaehitusega ning tal on hallid juuksed. Kodust lahkudes oli mehel seljas hall kapuutsiga jope ja jalas musta värvi kilepüksid.

Kui keegi on Avot näinud, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112.