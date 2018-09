Politsei otsib Tartus kadunud 70-aastast Jaani

Tartu piirkonnavanem Siim Linnard kirjeldas, et alles möödunud nädalal lahkus terviseprobleemidega mees samamoodi kodust ning siis leiti ta sihitult Tartu linnaservast kõndimast.

„Oleme nüüdki meest püüdnud leida olgugi, et tal selget sihti tõenäoliselt ei ole. Aeg on seejuures kriitiline tegur, sest kõrvalise abita võib mees hätta sattuda,“ oli piirkonnavanem murelik.

Ta kinnitas, et patrullid on praegugi linnas kontrollimas tänavaid ja teelõike, samuti linnast väljasuunduvaid teid, et mees üles leida.

Jaanil võib seljas olla roosat värvi ruuduline lühikeste varrukatega triiksärk, tumesinised põlvpüksid ning musta värvi jalanõud. Kui keegi on sellist meest pärast 6. septembri keskpäeva märganud, andke sellest viivitamata telefonil 112 teada.