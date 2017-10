Politsei otsib Tartus kadunud 11-aastast Janekit

20-aastase Reneti otsingutel osalevatest jõududest osa suunati Tartu Veeriku linnaosasse uuele otsingule leidmaks täna päeval kadunuks jäänud 11-aastast Janekit.

Erivajadustega poiss on ka varem samamoodi õues mängides aja- ja kohataju kaotanud, kuid siis on ta kiirelt üles leitud. Täna läks Janek kella 15 paiku Tartus Nisu tänaval õue mängima, kuid mõni aeg hiljem ema teda ei leidnud ning poiss pole senini koju tulnud. Õhtul teatas ema lapse kadumisest politseile, misjärel alustasid korrakaitsjad kohe lapse otsinguid. Esialgne töö Veeriku linnaosas ei ole veel tulemust andnud ja nii suunab politsei otsingutele ressurssi juurde.

Tartus käivad praegusel ajal paralleelselt linnaotsingud politseinike ja vabatahtlike osalusel leidmaks 26. oktoobril kadunud 20-aastast Renetit. Kuna sellel otsingul osalejaid on palju, jagas politsei ühelt otsingult jõude ümber, et keskenduda lapse leidmisele, kelle elu on võimalik kiirelt tegutsedes päästa.

Janekil on seljas hallikas jope, sinine müts, sinised kindad. Kui keegi näeb sellist poissi, siis tuleb arvestada, et nimepidi kutsumisele ei pruugi ta reageerida. Kirjeldatud last nähes andke sellest kohe hädaabinumbril 112 teada.