Politsei otsib Tartus juhtunud avarii tunnistajaid

Politsei palub kaasliiklejate abi selgitamaks välja tna pärastlõunal Tartus juhtunud liiklusõnnetuse täpsemate ajasolude selgitamiseks.

Pühapäeva pärastlõunal, kell 13:23 teati politseile, et Tartus aadressil Näituse tänav 20 parklas on sõidetud külje pealt sisse hõbedast värvi Toyota Versole, millel on muljutud juhiuks. Külgesõit võis toimuda politsei hinnangul ajavahemikus kella 10 – 13.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee