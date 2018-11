Politsei otsib Tallinnas psühhiaatriahaiglast lahkunud 30-aastast meest

Mees lahkus raviasutusest eile õhtul kella 20 ajal. Politseinikud on suhelnud tema lähedastega ja kontrollinud kohti, kuhu mees võis suunduda. Heinrichi on ka varem otsitud ja siis on ta ringi liikunud Stroomi ranna kandis. Ta võib liikumiseks kasutada ühistransporti ja pöidlaküüti ning võib liikuda ka Tallinnast kaugemale.

Heinrich on umbes 170 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega. Haiglast lahkudes oli mehel seljas tumesinine jope, jalas beežid pidžaamapüksid ja kalossid, kuid võib olla, et ta on riideid vahetanud. Tal ei ole kaasas isiklikke dokumente ega telefoni.

Politsei palub kõigil, kes kirjeldatud meest näevad või kel on infot tema asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.