Politsei otsib Tallinnas 10-aastast Laurat, keda nähti viimati sadama kandis

Politsei palub inimeste abi 10-aastase Laura leidmisel. Teda nähti viimati eile kella 10 paiku Tallinna sadamapiirkonnas.

Politseinikud tegid kindlaks, et tütarlaps liikus kella 10 ajal Tallinnas D-terminalist Jõe tänava suunas. Laural on küll telefon kaasas, kuid see on välja lülitatud. Öösel otsiti last mitmetest paikadest ning info anti edasi ka turvapatrullidele, kuid tüdrukut pole veel leitud.

Laural oli seljas tumesinine jope, sinised sukapüksid, tumesinine kooliseelik ja seljas värviliste ruutudega suur koolikott.

Palume kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotodele vastavat tüdrukut, anda palun sellest teada hädaabinumbril 112 või infotelefonil 612 3000.