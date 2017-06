Politsei otsib Tabiveres kadunud 12-aastast Estelle Mariat

Politsei palub kaasabi selgitamaks Jõgevamaal Tabiveres elava 12-aastase Estelle Maria asukohta. Tüdruk lahkus kodust esmaspäeva pealelõunal.

Tabivere vallas elav 12-aastane tütarlaps lahkus oma kodust 19. juuni pealelõunal kella 14 ajal ning ei ole sinna senini naasnud. Lähedaste sõnul ei võtnud kodust lahkunud neiu ühes oma mobiiltelefoni, mistõttu pole pere temaga sellest ajast kontakti saanud.

Politsei selgitas pere abil kodulähedased aadressid ja muud avalikud kohad, kus tütarlaps viibida ja aega veeta võiks. Nende kontrollimine aga seni tulemust ei ole andnud. Info ning kirjeldus kadunud tütarlapsest on edastatud politseipatrullidele, kes oma tavapärastel marsruutidel liikudes noorukit leida püüavad. Seni kogutud andmetele tuginedes on põhjust arvata, et Estelle Maria võib liikuda kas Tartu, Tabivere või Jõhvi kandis. Ühe versioonina on lisaks kontrollimisel ka info, et tütarlaps võis minna Tabivere-Tallinna rongile.

Estelle Maria on tugevama kehaehitusega ja umbes 160 cm pikk. Tal on pikad blondid juuksed, hallid silmad ning breketid. Arvatavalt on tal jalas tumedad tennised, mustad teksapüksid ja must jope, mille seljaosale on kirjutatud Los Angeles. Endaga võib ta kaasas kanda musta-roosakirjut Adidase õlakotti.

Kõigil, kel on abistavat infot, mis aitaks tütarlapse asukohta selgitada, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.