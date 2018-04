Politsei otsib Sondast kadunud 20-aastast Romani

Politsei palub kaasabi selgitamaks välja 20-aastase Romani asukohta, kes täna pärastlõunal oma kodust Sondas lahkus ja pole senini naasnud. Oma tervisliku seisundi tõttu võib tema elu olla ohus.

Täna kella 14-15 paiku lahkus punase kolmerattalise jalgrattaga oma kodust Sondas seni teadmata suunas 20-aastane Roman. Noormehel ei ole mobiiltelefoni, mistõttu puudub temaga kontakt ja niisamuti ei ole võimalik kasutada positsioneerimist. Lähedaste sõnul on Roman ka varem iseseisvalt rattaga sõitmas käinud, ent pole varem nii kauaks eemale jäänud. Viimase teadaoleva info kohaselt on Romani nähtud Ulvi küla kandis Rägavere suunas liikumas.

„Oleme kontrollinud mitmeid erinevaid piirkondi nii Ida- kui ka Lääne-Virumaal, ent paraku tulemusteta. Samuti suhtlesime nii lähedaste kui ka ümbruses liikuvate inimestega, ent paraku ei ole keegi noormeest näinud ega tea, kuhu ta võis minna,“ sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Joel Alla.

Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi Roman adekvaatselt ümbrust tajuda ja ka võõras kohas orienteeruda. Samuti võib ta ilma kõrvalise abita hädaohtu sattuda.

„Jookseme ajaga võidu, et noormees võimalikult kiiresti leida ja koju lähedaste juurde toimetada. Veelgi enam teeb muret see, et ta kandis lahkudes üpris õhukesi riideid, mis öiste miinuskraadide juures Romani suuremasse ohtu asetab,“ lisas Ida prefektuuri operatiivjuht.