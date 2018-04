Politsei otsib Saaremaal kadunud 55-aastat meest

Politsei palub abi selgitamaks välja 13. aprillil Saaremaal Mändjala külas oma kodust lahkunud Olevi asukohta, vahendab politsei- ja piirivalveamet.

Olev lahkus reedese päeva jooksul oma Mändjala külas asuvast kodust teadmata suunas. Olevit nägi politseile teadaolevalt viimati tema abikaasa reedel kella 7.45 ajal hommikul. Abikaasa läks hommikul tööle ja õhtul tagasi koju tulles Olevit kodus ei olnud ning ta pole siiani koju tulnud. Mehe sõbrad ja tuttavad ei ole samuti teda näinud ega oska öelda, kus ta viibida võiks. Olevi telefoni kodus ei ole ja positsioneering näitab, et telefon asub kodumaja läheduses asuva masti piirkonnas.

Politseiametnikud kontrollisid reede õhtupoolikul koos Olevi lähedastega tema elukoha ümbrust ja ümberkaudseid alasid, kuid paraku meest ei leitud. Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissar Rein Rand ütles, et mehe elupaiga läheduses asuv ala on võsastunud ja soine, mistõttu on seal teatud aladele ligipääs raskendatud. „Pimeduse tõttu lõpetasime maastikuotsingud, kuid kaasasime otsingutesse PPA lennusalga kopteri, mis vaatas otsinguala üle, kuid kahjuks meest ei leidnud."