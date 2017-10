Politsei otsib noorukite seksuaalses väärkohtlemises kahtlustatava mehe ohvreid

Tänavu septembris pidas politsei Tartus kinni 50-aastase Urmase, kes võeti Lõuna ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla. Urmast kahtlustatakse alaealiste seksuaalses väärkohtlemises, sealhulgas alaealistele seksuaalvahekorda astumise eest raha ning muude hüvede pakkumises.

Lõuna prefektuuri lastekaitsegrupi vanemuurija Margo Parts märkis, et ohvreid võib olla enam, kui seni on uurimises tuvastatud. "Ohvrite abistamiseks ja kuritegude avastamiseks on äärmiselt tähtis igast sellisest juhtumist politseile teada anda," ütles Parts.

Kui kellelgi on fotol oleva mehe suhtes informatsiooni alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seoses, palutakse sellest teada anda politsei lastekaitsegrupi telefonile 53069479 või e-kirja teel louna.lastekaitse@list.politsei.ee.