Politsei otsib Lüganuse vallas asuvast pansionaadist lahkunud 83-aastast meest

Politsei palub kodanike abi selgitamaks välja 83-aastase Stanislavi asukohta, kes lahkus 21. mai varahommikul ning pole seni naasnud.

Eile kella 7.20 ajal lahkus Stanislav Lüganuse vallas asuvast pansionaadist ning pole praeguseni naasnud. Politsei on kontrollinud pansionaadi ümbrust, teele jäävaid poode ning bussipeatuseid, ent paraku tulutult. Samuti kontrolliti ka läheduses asuvaid haiglaid, ent meest pole ka seal. Kogutud info põhjal on alust arvata, et Stanislav võis liikuda Tallinnasse.

Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi Stanislav ajas ega ruumis orienteeruda. Mees on ligikaudu 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja hallide juustega. Lahkudes oli tal peas musta värvi nokamüts, seljas valge-musta kirju kampsun, mille peal oli punaste ja valgete triipudega tumesinine tuulejakk. Jakil on lisaks selja peal kotkapea ja olümpiarõngad. Jalas on tal mustad püksid ja mustad tossud. Samuti haaras mees lahkudes kaasa ka kaks käimiskeppi.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või omavad informatsiooni tema võimaliku asukoha kohta, sellest teada anda telefonil 112 / 337 2384 või e-posti teel taavi.unuks@politsei.ee.