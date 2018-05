Politsei otsib Järvamaal 4-aastast poissi

Politsei palub kaasabi selgitamaks välja Türi vallas Kädva külas täna kella 9 ajal kodust lahkunud Tim Timmo asukohta.

Kella 9.11 ajal teatasid murelikud lähedased politseile, et Kädva külas asuvast koduhoovist on 4-aastane Tim Timmo koos koeraga kadunud. Politsei alustas piirkonnas koos lähedastega poisi otsinguid. Otsingutesse kaasati kaks jäljekoera, kellega käiakse läbi piirkonda jäävad metsatukad, teed ja kohad, kus poiss võib liikuda. Senini ei ole teda leitud, kuid politsei jätkab aktiivselt poisi otsinguid.

Otsingutesse on kaasatud ka PPA lennusalga kopter.

Tim Timmol on seljas must pluus, lühikesed laigulised püksid ja jalas on tal sinised kummikud ning ta on julge suhtleja. Ta võib ringi liikuda koos suure musta värvi koeraga.

Politsei palub kõigil, kes on kirjeldusele vastavat poissi ja koera näinud või omavad infomatsiooni nende võimalikust asukohast, sellest viivitamatult teatada hädaabinumbril 112.