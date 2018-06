Politsei otsib Harjumaal Uuskülas kodust lahkunud 14-aastast Jaanikat

Politsei palub inimeste abi, et leida 19. juunil Uuskülas asuvast kodust lahkunud 14-aastane Jaanika. Neiu võib ringi liikuda Tallinna kesklinnas.

19. juunil lahkus kodust 14-aastane Jaanika ning tema asukoht on senini teadmata. „Oleme suhelnud tüdruku lähedastega ning kontrollinud võimalikke aadresse, kus tüdruk viibida võib, kuid siiani tulemuseta. Küll aga on ta sotsiaalmeedias aktiivne, kuid see pole seni meil teda leida aidanud,“ lausus Ida-Harju jaoskonna piirkonnapolitseinik Kersti Kald.

Teda on mitu korda Tallinnas märgatud, viimati Viru väravate juures. Tüdruk võttis kaasa küll mobiiltelefoni, kuid see on välja lülitatud.

Vene keelt kõnelev Jaanika on 150 cm pikk, pruunide silmade ja kõhna kehaehitusega ning tal on tumedad lühikesed juuksed. Ta võib kanda siniste ja roheliste triipudega kampsunit, jalas musti pükse ning kaasas võib olla musta värvi väike seljakott.

Palume kõigil, kes märkavad kirjeldusele vastavat tüdrukut, anda sellest koheselt teada hädaabinumbril 112.