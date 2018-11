Politsei otsib Elvas kadunud 14-aastast Emma-Mariet

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et politsei on seni ühendust võtnud hulga noorukitega, kellelt tüdruku ja tema võimalike viibimiskohtade osas lisainfot hankida. „Saadud vihjeid on päeva vältel järjepidevalt kontrollitud ning läbi käidud erinevaid aadresse nii Elvas kui mujal Tartumaal, ent seni pole tüdrukut õnnestunud leida,“ nentis ta. Tüdruku mobiiltelefon on eilsest saati välja lülitatud.

„Patrullidel on Emma isikukirjeldus ning tüdrukut otsitakse jätkuvalt aktiivselt. Samas, kui kellelgi veel on politseiga jagada infot tüdruku võimalikest viibimiskohtadest või on teda pärast 23. novembrit näinud, palume sest viivitamata teada anda hädaabinumbril 112,“ märkis operatiivjuht.

Emmal võib seljas olla karvakraega musta värvi jope, jalas musta värvi teksased ning ruudulised VANS ketsid.

Lõuna Politseiprefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et esialgu usutakse, et tütarlaps on "kuskil kellegi juures", mitte ilmtingimata kuriteo ohvriks langenud.