Politsei: Õismäel seitse autot võtnud põlengu arvatav põhjus on süütamine

Arvatav tulekahju tekkepõhjus on süütamine, teatas politsei, algatatud on kriminaalmentlus.

Täna varahommikul kell 03.08 teatati häirekeskusele tulekahjust Õismäe teel, kus põles kortermaja ette pargitud sõiduauto. Ühest autost alguse saanud põleng levis kiiresti edasi ka teistele parkivatele sõidukitele. Tules hävis täielikult kolm sõiduautot, kaks masinat said tõsiseid tulekahjustusi ja kaks said kergemaid tule- ja suitsukahjustusi. Arvatav tulekahju tekkepõhjus on süütamine.

Delfi ajakirjanikuga vestelnud kohalik elanik ütles, et esimesena põlema läinud auto pargib maja ees pidevalt. Maxima reklaamkirjadega auto kütusepaak olevat plahvatanud, sealt kandus tuli kiirest järgmistele autodele, lisas kohalik.

Viimati kahtlustas politsei Tallinnas auto süütamist 3. juulil, kui üks sõiduk põles Merimetsa teel.