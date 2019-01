Politsei: Nurmiko aiandi süüdanud rakett oli pärit mitmesaja meetri kauguselt

"Arusaadavalt põhjustab nii suure varalise kahjuga põleng küsimuse hooletuse või mõtlematusega kaasnevast vastutusest. Eestis on ettevaatamatusest suure varalise kahju põhjustamine karistatav juhul, kui rikutakse kultuurimälestis või museaalväärtus," ütles Kelt. Muudel juhtudel eeldab olulise väärtusega vara hävitamise eest kriminaalvastutusele võtmine tahtlust või kaudset tahtlust ehk inimene pidi asjaolusid hinnates sellise kahju tekkimist ette nägema.

"Arvestades, et rakett lasti vähemalt mitmesaja meetri kauguselt, siis ei saanud selle laskja ette näha, et aianduskeskus sellest süttib. Seetõttu on politsei ja prokuratuur ühisel seisukohal, et tegemist on õnnetuse, mitte kuriteoga," sõnas Kelt. Samas võib ka õnnetuse põhjustamisega kaasneda tsiviilvastutus. See tähendab, et asja omanikul või kindlustusfirmal tekkib õigus nõuda kahju põhjustajalt kohtu kaudu hüvitist.

"Loodame, et nii suure varalise kahju toonud õnnetus paneb inimesed rohkem mõtlema pürotehnika kasutamisega seotud riskidele. Kollase signaalraketi kasutamine ei ole sarnaselt punase raketiga keelatud, kuid ükskõik millist pürotehnilist vahendit tuleb kasutada hoolikalt ja ohutult," rõhutas Kelt. Signaalrakett on mõeldud põlema pikemalt ja andma suuremat valgusjõudu, mis nõuab suuremat tähelepanelikkust selle kasutamisel, eriti inimhulgas või hoonete lähistel.