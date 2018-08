Politsei nahutab “ausõna ja suure usu” najal seisnud laudiskoormaga ringi tuhisenud autojuhti

Politsei vahendab järgmist:

"Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila vormistas täna Tallinna külje all maantee ääres liiklusrikkumist, kui temast tuhises mööda pildil olev mikrobuss, pikad lauad auto tagant mitme meetri jagu välja rippumas.

Politseinikud võtsid autole sappa ja pidasid selle peagi kinni. Autojuhil jäi esiti õigust ülegi, ta seletas, et on enda meelest lauad täitsa kenasti kinnitanud ja sedasi sobib maanteel sõita küll. Reaalsus oli aga paraku see, et lauad püsisid mikrobussis vaid ausõna ja suure usu najal.

Nii said politseinikud pidada mehega maha tõsise vestluse. Selgitada, mida selline käitumine endaga kaasa võib tuua ning kui napilt jäi kõige hullem juhtumata. Mees sai teiste liiklejate ohtu seadmise eest trahvi ning politseinikud keelasid sedasi edasi sõita. Seepeale kutsus liiklusrikkuja kohale abilise, kes aitas tal lauad lühemaks saagida ning mikrobussi suletud uste taha ära mahutada.

Alles eelmise aasta lõpus juhtus Pärnumaal õnnetus, kus kinnitamata koorma tõttu hukkus täiesti süütu inimene. Koorma õige kinnitamine ja sõidukisse mahutamine ei ole kuigi keeruline. Ärme sea inimeste elusid laiskuse või ükskõikse pärast ohtu!".