Politsei mõõdab täna mitmel pool Tallinnas kiirust! Vaata siit, kus patrulle kohata võib

Pilt on illustreeriv

Põhja prefektuur teatab sotsiaalmeedias, kus võib täna kohata patrullpolitseinikke, kaamera käes, kiirust mõõtmas.

"Et esmaspäev algaks ja lõppeks rahulikult, oleme täna lõunast kiirust mõõtmas Tallinnas Ristiku tänaval, Tallinna Ülikooli läheduses, Lasnamäel ning Tartu maanteel," teatas Põhja prefektuur. "Üks politseinikeduo jälgib kiirusest kinni pidamist Lääne-Tallinnas. Nemad tabasid enne kella 9 Pargi tänaval ühe alkoholi tarvitanud juhi.

Pärastlõunal kohtab patrulle ka Sõle, Ahtri ja Pärnu maanteel."

Õhtul suunduvad politseinikud Rohu tänavale ning jälle Tallinna Ülikooli juurde. Sel ajal on patrullide tähelepanu all Põhja-Tallinna ja kesklinna ristmikud, kus juhtub kõige rohkem õnnetusi. Alates kella 19 võite ka lehvitada politseinikele, kes mõõdavad kiirust Laagna teel.

Kui vahepeal ei ole politseinikke näha, siis see tähendab seda, et nad on väljakutsel. Kui aga sündmus saab lahendatud, siis suundutakse taas teedele ja tänavatele liiklejate keskele.