Politsei: korralikud rehvid aitavad ära hoida nii mõnegi õnnetuse

Politsei- ja Piirivalveamet käivitas koos Eesti Rehviliiduga kampaania „Paigaldan korralikke rehve!“ ning kutsub sellega ühinema rehvitöökodasid, kes paigaldavad sõidukitele korralikke rehve.

Põhja prefektuuri liiklustalituse juhi Henry Murumaa sõnul on kampaania eesmärk juhtida tähelepanu korralike rehvide kasutamisele. „Autol pole võimalik niivõrd kiiresti seisma jääda, kui velgedel olevate rehvide mustrist pole suurt midagi järel. Rehvi kokkupuutepind teega on sama suur kui keskmine nutitelefon ning kui see vähenegi ühendus toimub läbi kulunud rehvi, siis kannatab nii auto juhitavus, kiirendus kui ka pidurdus. Rehvid on ühed tähtsamad auto osad,“ ütles Murumaa.

Ebakvaliteetsete rehvide ohtu ei saa alahinnata. „Liikluses on kulunud rehvidega sõiduk peaaegu sama ohtlik kui joobes juht või kiiruseületaja. Jah, me võime ootamatusele koheselt reageerida, kuid liigselt kilomeetreid läbinud rehvidega ei pruugi olla võimalik manöövrit õigeaegselt ja turvaliselt lõpetada,“ rääkis Murumaa. „Tean omast käest õnnetusi, kus sile rehv põhjustas teelt väljasõidu või tagant otsasõidu.“

Eesti Rehviliidu juhi Kaur Kuurme sõnul liituvad kampaaniaga rehvitöökojad, kes jälgivad hoolikalt seda, milliseid rehve nad klientidele paigaldavad. „Kui klient tuleb suverehviga, mille mustri jääksügavus on suverehvil alla 2 mm, siis programmiga liitunud rehvitöökojad selliseid rehve sõidukile ei paigalda. Selline rehv võib märjal teekattel ohtlik olla ennekõike sel põhjusel, et kulunud rehvidega on pidurdusmaa mitmekümneid meetreid pikem,“ ütles Kuurme.

Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Rehviliit kutsuvad kampaania põhimõtteid järgima, et üheskoos parandada liiklusturvalisust. Rohkem infot leiad SIIT.

Talverehvide kasutamine Eestis on kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Lamellrehvidega tohib sõita aastaringselt.