Politsei kingisoovitus: soetage oma eakatele lähedastele lihtsate nuppudega ja hea akuga telefon

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas ütles, et kuuldavasti oli mehe mobiiltelefon hiljuti katki läinud ning uue töökorras telefoni soetamist ei pidanud ta vajalikuks. „Kui teil on mõttes, mida eakatele lähedastele jõuludeks kinkida, siis palun pange neile kingikotti mõni soodne, nuppude ja vastupidava akuga mobiiltelefon. Nii saate ise lähedasega sidet pidada ja veenduda, et temaga on kõik hästi. Samamoodi saab ta teile helistada, kui on eksinud või hädas,“ ütles operatiivjuht.

Politsei soovitab, et kui teie eakal lähedasel on orienteerumisraskusi või esineb mäluprobleeme, siis ei ole mõistlik teda üksipäini teele saata. „Sihi kaotanud eakad võivad võtta pikki vahemaid, ilm on talviselt külm ning oht abitusse seisundisse jääda on suur. Seepärast soovitame, et kui eakas lähedane võtab ette pikema teekonna kodust eemale, võiks teda võimalusel kogu teekonnal saata mõni lähedane või tuttav. Kui see pole võimalik, saab telefonitsi sidet pidada ja veenduda, et eaka lähedase teekond kulgeb turvaliselt,“ soovitas operatiivjuht.