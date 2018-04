Politsei: Jaak Aab ei valetanud, ta nimetas end ministriks

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) vabandab Jaak Aabi ees seoses segadusega, kas Aab nimetas end 11. märtsil politseipatrullile antud ütlustes valitsuse liikmeks või mitte. Asjaolusid järele uurides tõdes PPA, et jääknähtudega juhtimise tõttu karistada saanud Aab ütles politseipatrullile, et ta on vabariigi valitsuse minister, aga see info läks kuhugi kaotsi, teatas PPA kommunikatsioonibüroo juhataja Kirsti Ruul.

"Kõigepealt palun vabandust selle pärast, et väärteootsusesse on Jaak Aabi töökohaks märgitud riigikogu, kuigi kohapeal vormistatud protokolli on Jaak Aabi töökohaks märgitud vabariigi valitsus. Vastab tõele, et Jaak Aab ütles patrullautos oma töökohaks vabariigi valitsus riigihalduse minister. Püüame praegu välja selgitada, kuidas sai juhtuda, et menetluse käigus on dokumendi vormistamisel selline viga tekkinud," kommenteeris Ruul.

Ta lisas, et ei vasta tõele väide, et Tartu politseipatrull ei tundnud Jaak Aabi ära. "See aga ei ole veel põhjus info avalikustamiseks. Jaak Aabil on õigus esitada väärteootsuse osas Tartu maakohtule kaebus 25. aprillini ja alles pärast seda otsus jõustub," selgitas Ruul.