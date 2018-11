Politsei ja prokuratuur ühisavalduses: tööõnnetuste arvu kasv tekitab muret

Ida prefektuuri, Viru Ringkonnaprokuratuuri, Tööinspektsiooni ja Ida-Virumaa suuremate ettevõttete esindajad kohtusid oktoobrikuu lõpus, et arutada töökeskkonna turvalisuse ja õnnetuste arvu vähendamise osas.

Jõhvi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhtivuurija Aleksandra Mürsepa sõnul tõusis tööõnnetuste arv märgatavalt juba eelmisel aastal. „Tööõnnetusi peab ennetama ja turvalise töökeskkonna nimel püüdlema. See on tähtis nii tööandjatele kui ka töövõtjatele. Ametkonnad saavad ettevõtjatele nõuga toeks olla, kuid ohutuse tagamine on nende ja iga töötaja ülesanne,“ lisas uurija. „Tööõnnetuste uurimisel on ettevõtete töökeskkonna spetsialistid meile toeks, selgitades tööspetsiifikat ja muid üksikasju, kuid pingutama peab selle nimel, et tööõnnetusi ei juhtuks.“