Politsei ikkagi ei keela poliitreklaami sotsiaalmeedias

Eilses "Aktuaalses kaameras" selgus, et politsei tõlgenduse järgi kuulub poliitilise välireklaami alla ka sotsiaalmeedias avaldatud valimispropaganda, mis tuleks välireklaami keelu ajal kustutada. Täna teatati PPA-st, et välireklaami keeld ei laiene siiski sotsiaalmeediale.

PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhi Toomas Loho sõnul on poliitilise välireklaami piirang seaduses väga üldsõnaline ja praktika kujuneb üksikute kaasuste pinnalt. "2005. aastast alates, kui see seadusemuudatus tehti, on sotsiaalmeedia tähtsus ja roll oluliselt kasvanud. Kohtupraktika, millele politsei saaks tugineda, on ebapiisav."

Loho sõnul näeb PPA vajadust seda regulatsiooni täpsustada või muuta, et piirangutest saaksid kõik ühetaoliselt aru. "PPA korduvalt teinud ettepanekuid valimisega seotud õiguse muutmiseks."

"Kuigi Facebook jt sotsiaalmeediakanalid on avalik ruum ülekantud tähenduses, ei laiene sotsiaalmeediale välireklaami keeld ja poliitikud võivad ennast sotsiaalmeedias reklaamida. Õigusselguse huvides käsitleb PPA internetis asuvaid meediakanaleid ühetaolistena."

Loho sõnul tuleks aga avalikus ruumis käitudes igal juhul järgida hea tava reegleid, olgu siis tegu kübermaailma või avaliku ruumiga tavamõistes.

Kohalike omavalitsuste valimise seaduse välireklaami keeldu puudutav paragrahv 6´1 ei ütle mitte sõnagi sotsiaalmeedia kohta.

Üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku, valimisliidu või valimisliidu nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitiline välireklaam on aktiivse agitatsiooni ajal keelatud.