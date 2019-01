Politsei hoiatab grupi eest, kus teismelised avalikult alkoholi tarvitavad ning alasti pilte üles riputavad

Grupis on ligi 60 000 liiget, nendest enamus noored, kes jagavad naljakaid pilte, anekdoote ning arutlevad päevauudiste üle. Siiski on osa grupi kasutajatest postitanud sinna videoid, milles alaealised tarvitavad alkoholi või poseerivad alasti.

"See meem on pärit Eestlaste kolmnurga grupist Facebookis. Kui Sinu alla 14aastane laps on selle rohkem kui 64000 liikmega grupi liige ning Sa ei tea, kes on Jaanus või Kidra, siis vii end kurssi. Tegemist ei ole (anti)reklaamiga neile isikutele ega grupile, vaid meeldetuletusega, et lapsevanema roll noore inimese kujunemisel on oluline ning siinkohal võiks lapsevanem grupis käsitletavad teemad kodus jutuks võtta ja pakkuda välja keskkondi või tegevusi, mis on noore arengut rohkem toetavad.

Keskkond, milles noor viibib, mõjutab teda igal juhul. Ka siis, kui ta ise ei postita ega kommenteeri. Eestlaste kolmnurgas leidub palju heatahtlikke naljahambaid, kuid on ka neid, kes 12-13aastaselt otsivad suhet, kes tarbivad otse-eetris alkoholi ning postitavad alasti inimestest pilte, rääkimata rahaküsimisest otse-eetrile ligipääsemiseks, kus väidetavalt näidatakse seksimist kunstvagiinaga. Need on vaid väike osa teemadest. Muud teemad leiab iga lapsevanem juba ise, kui on sealse eluoluga tutvust teinud.

Aitäh kõikidele neile, kes on andnud märku selles grupis toimuvatest ebasobivatest kommentaaridest või otse-eetritest. See info on meile oluline, et saaksime vajadusel sekkuda või ka hiljem seaduserikkujale selgitada, mis antud juhul läks valesti," kirjutas Punak oma postituses.