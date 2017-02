Politsei eest põgenejat oma autoga jälitanud Meelis: "pärast läksin lihtsalt poodi tagasi"

Möödunud laupäeval politseile oma autoga abiks olnud Meelis räägib, et põgeneja tundus olevat ebatavaliselt sportlik ning tegelikult oli politseile abiks ka üks teine autojuht.

Tallinnas Tartu maanteel sõitnud Meelis märkas sealse Maxima toidupoe kõrval küll kiirabiautot, kuid ei osanud sellest midagi arvata. "Mõtlesin, et mis ikka, keegi on kukkunud," meenutab Meelis. Ta nägi ka lähenevat politseid, kuid seegi ei tundunud mehele väga üllatav. Pikemalt juurdlemise asemel meenus Meelisele, et peaks ka ise poodi minema ja parkis auto toidupoe kõrvale Jakobsoni tänavale.

Silmanurgast märkas Meelis, et arstid ja nüüd ka politseinikud toimetasid kellegagi edasi, kuid nüüd oli olukord juba närvilisem. "Alguses räägiti midagi muud, aga selle venna jalad kandsid ikka väga hästi ja rusikad käisid ka päris kiiresti," muigab Meelis.

Rusikahoope jaganud mees asus ühel hetkel põgenema ja kuigi politseinikel läks reageerimiseks vaid paar hetke, jõudis mees neist kiiresti kaugemale, joostes seejuures otse Meelise auto suunas. "Mõtlesin, et kas peaks teda takistama, aga see mõte kadus kiiresti. Kui juba kaks politseinikku ei saa hakkama, siis küllap ta saaks minust ka mööda. Las ta parem jookseb," jõudis Meelis mõelda.

Kuna politseipatrull oli jätnud auto veidi eemale, asusid nad jooksikut jala taga ajama, kuid mees oli neist juba eemale jõudnud. "Ma olen ise kunagi üsna kõrgel tasemel keskmaajooksuga tegelenud ja mul tekkis kahtlus, et see vana võis ka kunagi sama alaga tegeleda," tunnustab Meelis põgeneja kiirust.

Loe veel

Seotud lood: Tallinnas võttis mees põgenejaid taga ajava politseiniku auto peale ja aitas jälitatavad kinni pidada

Juba oli Meelisele tulnud pähe ka oma autoga põgenejale järgnemine, aga talle tekitas muret, kuidas politseile oma asukohast teada anda - helistamine võtab aega ja telefoni käes hoides sõitmine on samuti ohtlik.

"Kui sõitma hakkasin, tegin kohe akna lahti ja hüüdsin, et sõidame järele!" Lähim politseinik hüppaski autosse ja koos sõideti põgenejale mööda Jakobsoni tänavat järele.

Meelise ees sõitis aga teinegi autojuht, kes oli olukorda märganud ja oma hõbedase autoga põgenejal kannul püsinud. Ühe maja juures jõuti peaaegu samal ajal põgenejale järele. "Ta jõudis kaks sekundit enne meid kohale ja sõitis talle ette," meenutab Meelis. Samal hetkel hüppas politseinik tema autost juba välja. Põgeneja taipas, et tal enam kuhugi joosta ei ole, ja jäi lihtsalt majaseina äärde seisma. Kogu tagaajamine oli kestnud mõnikümmend sekundit ja kulmineerus napilt enne telemaja.

Meelis taipas hiljem, et kõrvaltvaatajatele võis olukord tegelikult teistsugune paista, sest kuna tema auto on toonitud klaasidega, siis võis tunduda, nagu politseinik oleks välja hüpanud eravärvides politseiautost. Kümne sekundi pärast jõudis kohale juba ka teine politseipatrull.

Täna sai Meelisega kokku ka politsei Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit, kes tänas teda kiire mõtlemise ja abi eest. Politsei plaanib suhelda ka teise abiks olnud autojuhiga.

Meelise ees hõbedase autoga sõitnud autojuhti rolli peab Meelis kurikaela kinni pidamisel isegi olulisemaks. "Aga ta läks hästi kiiresti sealt juba minema. Ma ise läksin lihtsalt poodi tagasi," naerab Meelis.