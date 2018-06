Politsei avab Tallinnas uue teeninduspunkti, augustist saab dokumente kätte kesklinnast

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) avab Tallinnas juba olemasolevas Kolde puiesteel asuvas kesklinna politseijaoskonnas uue teeninduspunkti, et vähendada pikkade ootejärjekordade probleemi.

PPA teeninduse valdkonna planeerija Merlin Mängel sõnas, et päris uueks teenindussaaliks seda nimetada ei saa, sest juurde tuleb üks teeninduspunkt, millest teenindaja hakkab väljastama isikut tõendavaid dokumente.

"Lisaväljastuskoha avamisega Tallinnas saame pakkuda leevendust ülekoormatud Tallinna teenindustele. Tegemist on ajutise teeninduspunktiga, esialgu on kavas hoida seda väljastuskohta 2018. aasta lõpuni, kuid kliendivajadus näitab, kui pikaks perioodiks see tegelikult avatuks jääb," jätkas Mängel.

Tallinnas on juba olemas teeninduskohad Tammsaare teel ning Pinna tänaval. Keskmine ootaeg on mõlemas tund aega.

Teeninduspunktide koormus kasvas ootamatult eelmise aasta lõpus, mil tekkis vajadus uuendada suurel hulgal ID-kaartide sertifikaate. Lisaks on hüppeliselt kasvanud lühiajalise töötamise registreerimine, mis on teenindussaalidesse väga palju inimesi juurde toonud. Samuti hakkasid PPA teeninduspunktid tegelema viisade pikendamisega.

Kolde puiestee punkt on paindlik lahendus, sest dokumentide uuendamine käib lainetena. Prognoosi järgi on veel 2019. aastal teenindussaalides suurem koormus, kuid pärast seda jälle järjekorrad vähenevad,