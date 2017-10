Politsei: Antsla gümnaasiumis lapsi noaga ähvardanud poisi juhtum näitab tugiisikute puudust

Foto on illustreeriv Foto: Anni Õnneleid

Antsla gümnaasiumis klassikaaslasi noaga ähvardanud viienda klassi poiss on haridusliku erivajadusega õpilane, kellele on juba mõnda aega otsitud tugiisikut, ent pole siiani leitud. Juhtum on tõstatanud laiema küsimuse - kui valmis on meie koolid haridusliku erivajadusega noorteks.