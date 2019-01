Politsei andis eelmise aasta kohta aru: plahvatuslik sisseränne Ukrainast, koduvägivald ja rohkem liiklusõnnetusi

Sel aastal võetakse üle Eesti kasutusele Pärnus alustatud katsetusega, kus politsei tähelepanu oli tugevamalt suunatud peresisele vägivallale. Ei tegeletud üksikjuhtumiga, vaid perega pikemalt, kauem ja tõhusamalt.

Liikluses läksid asjad halvemaks. Rohkem oli liiklusõnnetusi, vigastatuid, hukkunuid. Suvel jätsid paljud politseiametnikud muu töö ja läksid hullunud liiklust rahustama. Olid maantee ääres ja mõõtsid kiirust. Roolist tabati ligi 3800 nutiseadet nokkinud autojuhti, mida on üle-eelmise aastaga võrreldes kaks korda enam. "Sõidetakse üha rohkem, mis tähendab, et ka juhtub rohkem," ütles Vaher, et jõukuse kasvades on ka üha enam autosid ostetud.

Sellest aastast plaanitakse tõsta politseinike palka mõned eurod rohkem kui kakssada eurot. Patrullpolitseiniku palk hakkaks olema 1404 eurot, piirivalvuri oma 1390. Veel on plaanis politseile uued vormid selga panna, teenuseid digitaliseerida ja patrullpolitseinikule rinna peale kaamera kinnitada. Aasta lõpus on kavas algust teha idapiiri ehitamisega, kus Kagu-Eestisse peaks labidas maasse löödama esimese kahekümne kolme kilomeetri ehitamiseks.

Miks on politsei keskmine reageerimisaeg 19 minutit, milleks politseinikele rinnakaamerad, kas Eestis on varasemast rohkem vägivalda? Sellest räägib PPA peadirektor Elmar Vaher juba videos.