Politoloogid EKRE tõusust: küsitlus polnud täpne, kuid toetuse kasv on loogiline

EKRE reitingud on kõrgemad kui varem, kuid veebiküsitlusega kaasnevad vajakajäämised [tulemuste veamäära tõttu].

Ometigi leiavad politoloogid Rein Toomla ning Juhan Kivirähk, et poliitiline maastik on küntud EKRE-t soosima.

"Opositsioonierakonnana pole EKRE-l vaja kanda vastutust konkreetsete tegude eest. Valitsuserakonnad, kes kuuluvad koalitsiooni, on alati olnud suurema pinge all ja suurema tähelepanu all," arvab Toomla [populaarsuse põhjuste kohta].

"Kahtlemata saaks EKRE suureks väljakutseks partnerite leidmine, sest nad on kõigele vastandudes tekitanud endale niivõrd punased jooned," ütleb Kivirähk.

