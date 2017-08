Politoloog: Savisaart ja Ivanovat ilmselt erakonnast välja ei visata

Keskerakond 25. sünnipäev, Olga Ivanova ja Edgar Savisaar Foto: Karli Saul

Politoloog Tõnis Saarts lausus, et ta usub hetkel pigem, et kõrvalt minejaid otseselt ei karistata ning erakonnast välja ei visata. Edgar Savisaar ning Olga Ivanova kinnitasid lõplikult tänases Õhtulehes, et nad lähevad Tallinnas oma nimekirjaga välja kohalike omavalitsuste valimistele.