Politoloog Rein Toomla: Savisaarest saadava kasu nimel jätab Keskerakond eetika tahaplaanile

Täna teatas Keskerakonna peasekretär, et sügisestel valimistel võiks Tallinnas erakonna nimekirja vedada Edgar Savisaar. Politoloog Rein Toomla hinnangul ei ole kohtu all oleva inimese valimistele toomine ilus ja sellega jäetakse Savisaarelt saadava kasu nimel tahaplaanile eetiline külg.

Kui Savisaar nõustub kandideerima Keskerakonna esinumbrina, saab erakond sellest Toomla hinnangul tohutult kasu. "Selge on see, et ta ei kogu 40 000 häält, nagu neli aastat tagasi, aga märkimisväärse panuse Keskerakonna häälte hulka annab küll," ütles Toomla Delfile. Sellisel juhul ei toimuks tema sõnul ka märkimisväärset erakonna lõhenemist.

"Mõned võivad sealt minema minna, aga erakonna seisukohalt vaadates ei ole see väga suur kahju," arvab Toomla ja nimetas võimalikeks lahkujate kandidaatideks viimasel ajal vägevalt pildis olnud Oudekki Loonet ja Olga Ivanovat, aga ka Peeter Ernitsat.

Oluline on siin märkida, et valitsuskoalitsiooni fraktsioonidesse kuulub hetkel 54 liiget. Kui äsja IRLi fraktsioonist lahkunud Marko Mihkelsonist ja Margus Tsahknast peaks eeskuju võtma veel kolm keskerakondlast, lööks see tugevalt kõikuma valitsuskoalitsiooni.



"Kolme õe" teeneteta poleks pakkumist tehtud

Kui ei oleks olnud Oudekki Loone, Yana Toomi ja Olga Ivanova ettevõtmisi, siis oleks Toomla sõnul erakond kindlasti kaalunud ka varianti Edgar Savisaart üldse mitte valimistele lasta. "Nüüd nad on erakonna lagunemise vältimiseks selleks sunnitud," ütles ta.

Erakonna auesimehe või ajaloonõuniku koha pakkumine oli veel kohane, ent kohtu all oleva inimese panemine valimistele, eriti veel üldnimekirja esinumbriks, ei ole ilus. Seega jäeti Toomla hinnangul kasu nimel tahaplaanile eetiline külg.

Keskerakonna linnapeakandidaati Taavi Aasa tõsiseltvõetavus Toomla sõnul lööki ei saa. "Aas on kindlasti linnapeakandidaadina valimistel populaarsem kui ta varasematel aastatel on olnud ja kogub kindlasti isikumandaadi täis," ütles Toomla. Aas sai nelja aasta tagustel valimistel 227 häält.

Mis saab, kui Savisaar ei võta pakkumist vastu?

Kui Savisaar ei peaks Keskerakonna pakkumist vastu võtma, tuleb Toomla hinnangul tõenäoliselt kõne alla ikkagi valimisliidu moodustamine.

Valimisliidu teed minnes võib Toomla sõnul oletada, et nimekiri kogub Savisaare abiga täis ka vajaliku 5% valimiskünnise. Künniseks pakub ta tänavusel aastal 13 000 häält või pisut rohkem.

Kui nimekiri peaks künnise ületama, tekib volikogus fraktsioon, mis ei saa olema politoloogi sõnul kuigi suur. Selle käigu järel ei saavutaks Keskerakond ilmselt volikogus absoluutset enamust ja peab hakkama koalitsioonipartnereid otsima.