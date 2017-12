Politoloog Rein Toomla: Reformierakonnas on tugevate juhikandidaatide pink Eesti pikim

Politoloog Rein Toomla leiab, et tänane Siim Kallase sõnavõtt on pigem seotud sellega, et olenemata erakonna põhikirjast, mis näeb ette juhtkonna valimisi iga kahe aasta tagant, tuleks riigikogu valimisteks valmistuda aegsasti ja uus esimees valida juba tuleva aasta alguses või hiljemalt suvel.

Küsimusele, kas Toomla arvates võiks Kaja Kallasest saada Reformierakonna uus juht, tõenäoliselt siis ka eelolevatel valmistel peaministri kandidaat, vastas politoloog, et ei näe põhjust, miks mitte. "Kallas on inimeste seas väga populaarne ja leian, et kui tänavu oleks kohalikel valimistel Tallinnas linnapeakandidaat olnud Michali asemel Kallas, siis poleks Keskerakond ainuvõimu saavutanud," lausus Toomla Delfile.

Küll aga leiab Toomla, et need ajad, mil Reformierakonna esimehe kohale oli vaid üks kandidaat, on möödas ja seda tõestas ka tänane Siim Kallase üleskutse ERRile antud usutluses. "Nüüd on juba tekkinud võistluslik moment," ütles ta. Toomla sõnul on Reformierakonnas palju tugevaid ja häid juhte. "Erakonnas on palju inimesi, kellel on valitsuses töötamise kogemus ja selles tähenduses on Reformierakonna tugevate peaministri-kandidaatide pink äärmiselt pikk," märkis Toomla, "see on pikem, kui ükskõik millisel teisel erakonnal Eestis."

See aga, kumb oleks järgnevatel valimistel edukam, kas Reformierakonna praegune esimees Hanno Pevkur või võimalik juhikandidaat Kaja Kallas, sõltub Toomla sõnutsi suuresti sellest, millises piirkonnas nad kandideeriksid. "Olulisim on Harju- ja Raplamaa valimisringkond ja see, kes tolles piirkonnas esinumbriks pannakse, on ka ilmselt edukam," leidis politoloog.