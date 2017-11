Politoloog Rein Toomla: kui rohelised oma saavutust maha ei mängi, aitab Keskerakonnaga ühte heitmine neid ka riigikogu valimistel

Politoloog Rein Toomla sõnul ei ole roheliste ja keskerakonna koalistioon Tallinnas suuremat sorti üllatus, sest neil kahel erakonnal on alati head läbisaamised olnud. Samas ei tohiks rohelised olla tema sõnul liigselt ambitsioonikad, sest see seisund neil surmkindel pole.

Kui rohelised suudavad Tallinnal võimul olles positiivselt pildil olla, võib see Toomla sõnul olla aluseks edule 2019. aasta Riigikogu valimistel. "Et ületada viie-protsendiline valimiskünnis, ei ole neil vaja teha midagi ilmvõimatut," arvas Toomla.

Et edu saavutada, tuleb aga leppida olukorraga ning hoida tagasihoidlikumat joont mõistes, et Keskerakond on selgelt domineeriv. Seega ei tohiks ühegi linnavolinikuga rohelised liiga nõudlikud olla.

Samas ei ole tema sõnul rohelistel potentsiaali muutuda 10-15 protsendilise toetusega erakonnaks ja peab reaalseks nende toetuse tõusmist ligi seitsmele protsendile. "Praeguste reitingute järgi on vaja saada seega vaid paar-kolm protsenti. Seda nad näpistavad igalt erakonnalt, ka Keskerakonnalt," ütles Toomla.

Roheliste mõju linnavalitsuses ei pruugi aga olla täiesti marginaalne. "Ilmselt nende survel vaadatakse seal ühtteist ikkagi läbi. Selline üle vaatamine tundlike teemade suhtes ei ole kunagi paha."

Üldiselt peaksid rohelised lepinguga rahul olema, sest neile olulised asjad oli lihtne koalitsioonilepingusse panna.

Keskerakonna otsingud valitsuspartnerile oli Toomla sõnul maineparanduslik käik. "Kõik oponendid on ju süüdistanud neid ainuvõimu teostamises. Ainuvõimust on väga keeruline loobuda, kui sul on volikogus niivõrd palju kohti, et sa ei vaja teise toetust ja sul on legaalne võimalus ainuvõimu teostada. Üritades kaasata teisi partnereid, on nad üritanud seda kuvandit varasemaltki lõhkuda," rääkis Toomla.

Toomla sõnul oleks võinud toetuse kasvatamise eesmärgil Tallinnas Keskerakonnaga valitsema minna ka IRL. "On selge, et Tallinna linnal ei lähe halvasti. IRL saanuks seal üsna positiivselt pildile. Selles tähenduses paistab, et IRL ei mõelnud asju läbi."