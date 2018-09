Politoloog Rein Toomla: Isamaa käes on mitu kõva ministeeriumi, alla valimiskünnise kukkumine tähendab, et neil on midagi väga mäda

"Üle pika aja on ainult neli erakonda üle künnise, küsitud on veel kolme, aga need jäävad alla valimiskünnise. Samas neile kolmele alla künnise olevale erakonnale jääb teatav lootus, sest kui uuringu valimis on tuhat inimest, siis jääb veaprotsest kolme protsendi juurde. Siis saabki end Isamaa lohutada, et nende toetus võib olla ka kuus protsenti, aga samas võib see olla vaid üks protsent. Niisiis lohutavadki end alla valimiskünnise jäävad erakonnad vealootusega," nentis Toomla.

"Kui kiigata pisut kaugemale, et riigikogus ongi neli erakonda, siis ei maksa arvata, et sellise tulemusega muutub eesti poliitiline elu igavamaks või hakkab vaibuma. Selline tulemus oli ka pärast 2011. aasta valimisi, meil ei maksa seda peljata, sest neli erakonda on ka ikkagi neli erakonda. Mida vähem on erakondi, seda stabiilsem on valitsus," kommenteeris mees.

Ta jätkas: "Muud asjad, mis siin silma torkavad. Sotsid ennekõike -- sotside kolmeprotsendiline tõus on märkimisväärne tõus. Sotsid on selle 14 protsendiga jõudnud sinnakanti, kus nad olid enne valimisi, vahepeal nad kukkusid väga alla, kuskile kuue protsendi kanti. Siiski tuleb vaadelda edaspidi, kas nende tõus on trend või mingi ajutine hälve," sõnas Toomla.