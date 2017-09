Politoloog: Aasa populaarsus muukeelsete valijate hulgas on mõistetav, Michal, Vakra ja teised on neile tundmatud

Politoloog Rein Toomla sõnul on Taavi Aasa kõrge populaarsus muukeelese valijaskonna hulgas mõistetav, sest tegemist on juba mitu aastat ametis olnud tegevlinnapeaga. Just seetõttu on ta varasemast populaarsem ka eestlastest valijate hulgas.

"Eelmistel valimistel sai Aas hääli sadades, nüüd kogub ta kindlasti tuhandetes. Ning see pole Tallinna eripära, et ametis olev linnapea kogub märkimisväärse hulga hääli, nii on see ka Tartus ja väiksemates kohtades. Pealegi pole Taavi Aas millegi hulluga hakkama saanud, et teda ei peaks toetama," selgitas Toomla Aasa ülekaalukalt suurimat populaarsust (31,9 protsenti) linnapea kandidaatide hulgas. Muukeelsetest eelistab teda 54,8 protsenti valijatest.

"Karismaatilisuse puudumist heidetakse kohati tõesti ette, kuid samas rõhutatakse tema mänedžerioskust," lisas politoloog.

Kui vaadata mitte-eestlaste toetusprotsente, siis on Toomla sõnul Michal, Vakra, Aas ja Helme on vene valijale tundmatud. "Kui nüüd võrrelda mitu aastat ametis olnud linnapead ja teisalt seltskonda täiesti tundmatuid nimesid, siis on loomulik, et eelistatakse seda, keda natuke tuntakse. Sotsiaaldemokraadid on mingil määral vene valijast huvitatud, kuid teised mitte."

Aas on Toomla sõnul muukeelsele valijale nähtav kohaliku vene meedia kaudu. "Solitsat viiakse ju suisa postkasti, ETV+ ja venekeelsetes raadiojaamades on samuti linnapea nähtav. Need, kes vähegi kasutavad Eesti venekeelset meediat, on Aasaga enam-vähem tuttavad, neile, kes üksnes vene meediat loevad, on ta võõram."

Loe veel

Savisaar võib kaardid segi lüüa

Kui Savisaare valimisliit peaks tema linnapea kandidaadiks nimetama, siis Toomla sõnul muudab see toetusprotsente, kuid kui liit otsustab nimetada meerikandidaadiks kellegi kolmanda, näiteks Olga Ivanova, siis jäävad praegused toetusprotsendid suure tõenäosusega samaks.

"Iseküsimus on, kas Sõõrumaa ja Mõis lubaksid seda, et vene inimene oleks selle valimisliidu linnapea kandidaat. Savisaare nimetamine oleks aga riskantne ettevõtmine - kui hüpoteetiliselt saakski Savisaar linnapeaks, siis kas kohus võtab talt järgmisel päeval tiitli ära?," sõnas Toomla. Seaduse järgi pole aga liidul üldse kohustust linnapea kandidaati nimetada, peab olema vaid hierarhiline nimekiri. Toomla sõnul on täiesti võimalik, et Savisaare-Sõõrumaa liit ei tulegi oma linnapea kandidaadiga välja.

Keskerakonna ainuvõimu jätkumist pärast seekordseid valimisi Toomla ei usu. On küll teoreetiline võimalus saada absoluutne ülekaal ka 40 protsendiga häältest, aga see tähendaks, et mitmed seltskonnad koguvad 4,8 protsenti häältest, aga ei saa esindatud.

Keskerakonnata ilmselt ei saa

"Ma küll ei usu, et Vaba Tallinna kodanik üle viie protsendi häältest kogub, sama lugu IRL-iga. Savisaare liit saab ilmselt kümnendiku. On räägitud ka 20-st protsendist ja kui see aluseks võtta, siis tekib huvitav olukord. Kõik on öelnud, et Savisaare liiduga tegemist teha taha, ka Keskerakond ilmselt mitte. Siis jääb aga valimisliit isolatsiooni," arutles Toomla.

Politoloog usub, et Keskerakond teeb korraliku tulemuse ning olukord on siis selline, et teised ei saa moodustada koalitsiooni Keskerakonnata. "Kui võtta keskerakonna 15 protsenti eelmisel valimistel saadud häältest maha, siis peaks Keskerakond saama umbes 30 protsenti häältest. Järelikult peavad koalitsiooni moodustajad peavad valima kas Keskerakonna või Savisaare. Olukord on põnev".

EPL kirjutas täna, et reedel valminud Emori omnibuss-küsitluse järgi sobiks 506 küsitletu arvates kõige paremini Tallinna linna juhtima Taavi Aas (Keskerakond), keda toetas 31,9% vastanuid. Teisele kohale jäi Rainer Vakra (SDE) 14,6%-ga ja Kristen Michal (Reformierakond) oli 11,4%-ga kolmas. Martin Helmet (EKRE) toetas 8% ja Raivo Aega (IRL) 5,8% küsitletuid.

Samal ajal ei osanud peaaegu kolmandik ehk tervelt 28,2% küsitletuid kuu aega enne valimisi (küsitlus kestis 8.–15. septembrini) veel öelda, keda nad linnapeana näha tahaksid või kas nad eelistaksid hoopis kedagi muud.

Eestlaste hulgas on populaarseim linnapeakandidaat Vakra. Teda eelistab 23,1% eestlastest küsitletuid ja ainult 5,5% muust rahvusest küsitletuid. Ka Helmet, Michalit ja Aega toetavad eeskätt eestlasest valijad, muust rahvusest valijate toetus neile on marginaalne. Seevastu üldliider Aasa eelistavad Tallinna meerina just muu rahvuse esindajad, kellest 54,8% valiks just tema. Eestlaste hulgas on Aasa toetajaskond üsna tagasihoidlik: ainult iga kümnes valiks ta linna juhtima.

Oma linnapea-eelistust ei väljendanud eelkõige muust rahvusest küsitletud, kellest koguni 35,3% ei osanud esitatud kandidaatide vahel valida.

Edgar Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn ei ole oma Tallinna linnapea kandidaati veel nimetanud.