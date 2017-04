Poliitkunst Jüri Ratase moodi: mis Tallinna TV, räägime parem elanike arvu kasvust

"Kas Tallinna TV-st tulev tekitab sinus tülgastust ja millal see suletakse," uuris reformierakondlane Kristen Michal riigikogu infotunnis peaminister Jüri Rataselt, kes vastuseks hakkas rääkima, mis pealinnas hästi.

Michal meenutas, et Tallinna TV-s on jõutud juba selleni, et elu Krimmis on parem kui Eestis (Delfi artikkel loetav SIIT). "Euroopaliku valitsemiskultuuriga ei sobi kokku, et peaministri erakond niimoodi propagandat teeb. Lisaks oled sa riigikaitsejuht Eestis ja me mõlemad teame, et Kesktelevisiooni on täpselt sama palju vaja kui uppujal sangpommi," torkas Michal. "Sul on võimalus öelda, kas Tallinna TV-st tulev tekitab sinus tülgastust ja millal see suletakse," märkis Michal.

Ratas kostis, et Eesti peaminister ei ole näiteks Kesklinna Sõnumite peatoimetaja ega Tallinna TV juht. "Küll aga ma arvan, et see mure, mida te juba siin mitmetes infotundides ja ka arupärimisi esitades väljendate, on õige. See mure on tegelikult see, et Tallinna elukeskkond oleks parem Tallinna elanikele, Tallinna külalistele. Seda enam tuleb seda diskussiooni pidada enne kohalikke valimisi," jätkas ta. "Ma küll ei tea, kui õige on see siin infotunnis, aga see on ju teie otsustada. Kui te neid küsimusi tõstatate, siis millest tuleks rääkida Tallinna valimiskontekstis? Ma arvan, et oluline on rääkida sellest, kas Tallinna elanikud on siin rahul või ei ole siin rahul. Kas Tallinna elanike juurdekasv on või ei ole juurdekasv. Ma toon teile näite. Ma võtan täiesti suvalised kuupäevad, näiteks 1. aprill 2005 – muide, siis ei olnud minu erakond Tallinnas võimul – oli Tallinna elanike arv 401 821. Kui me võrdleme seda selle aastaga, siis 1. aprilli seisuga 2017 on see 444 591, seega tõus on üle 10 protsendi."

Michal küsis täpsustavalt: "Jüri, sina oled peaminister, sest sa oled Keskerakonna juht, juht vastutab. Kas sa oled võimeline oma Tallinna jüngritele ütlema, et okupatsioon oli reaalne kannatus, mitte müüt? Millal Eestile ja juba ka Soomele häbi tegev Tallinna televisioonikanal suletakse?"

Ratas toonitas, et omavalitsuse meediakanaleid ei saa kuritarvitada ükski erakond. Ta ütles, et viidatud telesaade on lõpetatud (artikkel sel teemal - toim). "Te küsisite, millal üks või teine asi suletakse Tallinna linnas. See on linnavolikogu otsus, see on tegelikult Tallinna linna elanike otsus. Ja selle otsuse, kui soovitakse muuta Tallinna linna juhtimist, siis selle otsuse saab teha järgmine linnavolikogu, mis valitakse selle aasta oktoobrikuu keskel." Ta kiitis veel positiivseid arenguid pealinnas, näiteks sedagi, et Tallinn kandideerib 2019. aasta roheliseks pealinnaks. "Täna on Tallinn jõudnud viie Euroopa linna hulgas lõppfinaali."